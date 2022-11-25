Пожарные провели учения в крупном ТРЦ Петропавловска

Пятница, 8:30 утра. В специализированную пожарную часть Петропавловска поступил звонок о возгорании в одном из торгово-развлекательных центров. Незамедлительно на место ЧП выехали 56 человек личного состава. Перед зданием скопились пожарные машины, спасатели развернули противопожарные средства.

Условное возгорание произошло на 3 этаже ТРЦ, в кинозале. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. На этот раз обошлось без огня и дыма. Отделались лишь удивленными взглядами посетителей. Всё это было лишь сценарием пожарных.

МАРАТ СЫЗДЫКОВ, заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС СКО

— Департаментом по ЧС СКО проведены очередные пожарно-тактические учения на объекте с массовым пребыванием людей. Цель данных учений — определение реального времени прибытия пожарных спасательных подразделений к месту вызова, развертывания сил и средств, а также поиск и спасение пострадавших.

Ликвидировали условный пожар быстро. Эвакуировали 60 посетителей ТРЦ и 2 зрителя кинозала. В спасательной операции задействовали 8 единиц техники. Такие учения на торгово-развлекательных объектах проводятся 12 раз в год на постоянной основе.