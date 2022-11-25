Диалоговая площадка для педагогов: в Кызылжарском районе прошёл областной семинар

Инновационные идеи обучения и вопросы повышения качества образовательной деятельности обсудили на областном семинаре в Бесколе. Участие в нём принял руководитель управления образования СКО Назир Жашибеков.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— Я сам участвовал в секции с директорами и замдиректорами инновационных школ. Планировали работу провести буквально в течение часа, но затянулась работа. На самом деле накопилось много вопросов, которые требовали обсуждения.

На диалоговой площадке педагоги делились своим опытом и идеями, поднимали наболевшие вопросы. Участуют в семинаре более 300 работников образовательной сферы со всей области. Выступают спикеры в 10 секциях: «Инновационные школы», «Методическая служба», «Языковые дисциплины» и другие.

БАУРЖАН МУСАБАЕВ, директор общеобразовательной школы им.Кожабергена жырау, Жамбылский район:

— Время меняется, и подходы, само собой, должны меняться. Коллеги делились опытом. Разнообразная тематика была, начиная с дошкольного контроля, заканчивая оцениванием и другими нюансами управления школой. Больная тема для любого директора — это нормативно-правовые акты. Так как они очень быстро меняются и дополняются, мне было очень важно послушать.

Такие семинары проводят уже 4-й год подряд. И каждый год подводят рейтинг работы методических служб. В этот раз первое место заняли специалисты из Кызылжарского района.

БАХЫТ ГАБДУЛЛИНА, заместитель директора центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— В этом районе лучшая организация среднего образования — школа-лицей «Парасат», лучшая дошкольная организация — ясли-сад «Мирас» и, соответственно, лучший методический кабинет отдела образования. Они будут награждены сертификатом на 1 млн тенге для укрепления материально-технической базы.

В прошлом году победили коллеги из Петропавловска. Участники встречи говорят, что такие семинары полезны. Накапливается много вопросов, появляются новые идеи, и ими просто необходимо делиться.