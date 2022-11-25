День работников сельского хозяйства отметили в СКО

Хлебный край с самыми плодородными землями. Это СК, фермеры которого выращивают четверть всего казахстанского зерна и треть маслички. Птицефабрики нашей области производят больше всех яиц по стране. А четверть всей молочной продукции на столах казахстанцев — из нашей области.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Это результат системной и планомерной работы всех тех, кто находится в этом зале, тех, кто работает в сёлах. Поскольку больше всех инвестиции в с/х вкладывается в СКО. Мы больше всех по стране вносим минеральных удобрений, занимаемся сортообновлением семян.

За 10 месяцев этого года объём продукции в сельском хозяйстве СКО достиг 1 трлн тенге. Это самый высокий показатель в стране, за которым стоит труд каждого фермера, животновода, доярки, тракториста и сотни других специалистов. Благодаря их труду на наших столах натуральные и вкусные продукты. Для этого они с утра до вечера работают в поле, на фермах, в лабораториях и заводах. Особо отличившихся специалистов наградили в честь дня работника сельского хозяйства.

Большинство награждённых сельскому хозяйству посвятили жизнь. В их числе Жанат Исенов. Впервые за комбайн он сел ещё в 17. За 35 лет были и рекордные урожаи, и только пару солнечных дней, чтобы собрать всю пшеницу. Но ни разу механизатор не пожалел, что стал трудиться в поле.

ЖАНАТ ИСЕНОВ, механизатор ТОО «Северо-Казахстанская СХОС», Аккайынский район:

— Учился в Киялах, после окончания работал комбайнёром, потом с армии пришёл и остался в совхозе работать. Я родился в этом совхозе, уже 52 года живу. Изменилась техника, сейчас такая мощная работает. Такие комбайны, кондиционеры, пыли нет. Не так, как раньше мы работали, пыль сыпется.

За трудолюбие и отличную работу Жаната Исенова удостоили министерской награды — «Отличник сельского хозяйства». Всего такой нагрудный знак получили в этот день три североказахстанца. А Батырбеку Каримову вручили почётную грамоту от министерства сельского хозяйства. В этой сфере он уже полвека. Когда начал работать агрономом, специального образования Батырбек Каримов ещё не получил. Но был опыт, знания от наставников и любовь к родной земле.

БАТЫРБЕК КАРИМОВ, главный агроном ТОО «Солтүстік жер», Жамбылский район:

— В техникуме учился железнодорожном, но душа не лежала, душа тянула в деревню. И я поступил в с/х техникум на агронома. Начинал трудовую деятельность учётчиком полевой бригады. Перед пенсией работал директором ТОО. А сейчас по мере сил работаю главным агрономом.

Ещё 15 североказахстанцев получили благодарственные письма и почётные грамоты акима области. Завершилась торжественная часть праздничным концертом.