Активисты клуба «Жас отбасы» получили награды

В рамках проекта «Мерейлі отбасы» в августе этого года в области создали клуб «Жас отбасы». В него вошли свыше 30 семей. Они учились более гармонично выстраивать отношения, грамотно распределять семейный бюджет, а еще развивались творчески, выполняя различные задания. Активисты клуба «Жас отбасы» сняли ролики, в которых рассказывали о своих семьях. Тройка самых креативных получила денежные призы.

ЮЛИЯ МАКСЯЕВА, жительница г.Тайынши:

— У меня пятеро детей, супруг. Старшему сыну — 11, дочке — 9, сыну — 7, двойняшкам — четыре года. Я и супруг работаем, старший помогает, он следит за младшими.

МАРИЯ ТАТАРЕНКО, член клуба «Жас отбасы»:

— Клуб «Жас отбасы», куда входят представители молодых семей. Мы проводили для них различные встречи с психологом, финансовыми консультантами, юристами, которые проводили информационно разъяснительную работу с данными семьями. Кроме того, были проведены различные спортивные мероприятия.