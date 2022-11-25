20 советов для предпринимателей от Atameken Business Club

В Петропавловске прошло очередное заседание представителей Atameken Business Club. Говорили здесь о бухгалтерии и налогах, кадрах и найме, менеджменте и системах мотиваций.

АННА ОСИПОВА, управляющий директор группы компаний «Учёт»

— «Каждый предприниматель должен знать много важных нюансов, которые касаются его бухгалтерии, налогов, кадров и законодательства, чтобы завтра он мог применять в практике у себя. Также мы приготовили последние изменения, которые ждут предпринимателя в 2023-м году. Законодательство претерпело много изменений, в том числе в вопросах налогов».

Приоритетное внимание — валютному контракту и контролю. Это надзор со стороны государства и банков за соблюдением валютного законодательства при операциях бизнеса и физлиц с валютой. Больше всего предприниматели обращаются к экспертам по этому вопросу. По словам специалистов, такой контракт можно продлить на 180 дней.

РОМАН КОЧЕРОВ, учредитель компании «FinProfi.kz»

— «Есть условия, при которых их можно продлевать, но это считается максимальным сроком. В течение его обязательства с обеих сторон должны быть выполнены. Зачастую люди не уделяют особого внимания, тем более когда это небольшие сделки. 20% предпринимателей в основном сталкиваются с такой проблемой».

В работе заседания приняли участие 15 экспертов из 13-ти регионов Казахстана. Послушать полезные советы специалистов через онлайн-платформу подключились полторы тысячи предпринимателей со всей страны.