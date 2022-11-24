Вечер памяти казахстанского деятеля киноискусства Аягана Шажимбаева

70 лет исполнилось бы в этом году выдающемуся казахстанскому режиссёру, актёру и сценаристу Аягану Шажимбаеву. Он оставил свой след в виде фильмов, трогающих сердце и душу. Это такие работы как «Алжир», «Жансебиль», «Транссибирский экспресс». По оценкам общественности, его творения признаны классическими произведениями и вошли в золотой фонд отечественного кино. Сегодня в библиотеке им.И.Шухова состоялся вечер памяти известного деятеля киноискусства. Приняли в нём участие родные, знакомые и друзья Аягана Шажимбаева. Специально из Алматы приехала его супруга Алмагуль Кулжабаева.

АЛМАГУЛЬ КУЛЖАБАЕВА, супруга Аягана Шажимбаева, г.Алматы:

— В свое время мы вместе учились и вместе работали. Воспитывали троих детей. Он умер в возрасте 42 лет. Когда он был студентом, он всегда ходил с книгой. Особенно часто читал книги Абая. Искусство его наполняло.