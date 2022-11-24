Сотрудники приемника-распределителя для бродяг работают в усиленном режиме

Криминал, правонарушения, риск стать жертвой несчастного случая — жизнь бездомных полна опасностей. В связи с понижением температуры воздуха полицейские усилили работу по доставлению бродяг в отделение ночного пребывания.
ЛЮФТ:
- Из какой деревни? — Октябрьское! — А здесь, в городе, что делаете? — Как? Работаю, живу.Зимой лица без определенного места жительства ютятся в канализационных колодцах, на теплотрассах, заходят для обогрева в подъезды многоквартирных домов. Люди по-разному реагируют на их присутствие: кто-то делает вид, что ничего не замечает, есть те, кто помогает продуктами питания. Важно понимать, что несвязная речь бездомных людей не всегда является результатом употребления алкоголя. Нередко из-за постоянного нахождения под открытым небом бродяги переохлаждены и нездоровы. Если кому-то требуется экстренная медицинская помощь, необходимо звонить на номер «103», в случаях же правонарушений с их стороны немедленно обращаться на канал «102» или в дежурную часть приемника-распределителя полиции по телефону: 8 (7152) 52-92-99.
Болат Баймаканов — и.о. начальника приёмника-распределителя УП г.Петропавловска:
— «За 10 месяцев ПР УП доставлено 1484 лица. Из них 179 помещены с санкции судьи. Все доставленные лица поставлены на списочный учет. В большинстве своем возраст лиц, ведущих бродячий образ жизни, составляет от 30 до 44 лет. Большинство — мужчины».
Лиц без определенного места жительства подбирают в разных частях города и доставляют в отделение ночного пребывания, которое находится в Рабочем поселке. Бродяг ставят на криминалистический, оперативно-справочные учеты, сверяют их данные с разыскиваемыми уголовными преступниками и без вести пропавшими. С наступлением зимних холодов данная работа активизирована. В управлении полиции также уточняют, что вызвать группу подбора можно не только по телефонам дежурной части, но и через официальное мобильное приложение «102», которое можно бесплатно скачать в магазинах App Store и Google Play.