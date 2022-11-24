Республиканский турнир по греко-римской борьбе проходит в Петропавловске

В Петропавловске проходит республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти мастера спорта СССР Уалихана Нуркеева. В нём принимают участие более 300 спортсменов. 11-летний Халид Турашев представляет Акмолинскую область. На соревнования такого масштаба юноша выезжает не первый раз. За его плечами много призовых мест.

ХАЛИД ТУРАШЕВ, участник турнира, Акмолинская область

— «Я занимаюсь греко-римской борьбой 3 года. Сейчас я боролся с соперником из РФ. Он физически сильный. Он пошёл на меня, но я взял его в скручивании и зажал, тем самым победил».

С достоинством и честью СКО представил Алихан Турсынбаев. Греко-римской борьбой 11-летний петропавловец занимается 4 года. Сейчас на ковре он борется с соперником из Шымкента.

АЛИХАН ТУРСЫНБАЕВ, участник соревнований, г. Петропавловск

— «Мой соперник из Шымкента. Этот поединок я выиграл нокаутом. Парень опытный и физически сильный. Он — достойный соперник. К этим соревнованиям я готовился 2 недели. Упорные тренировки дали свои плоды».

Всего в турнире участвуют 26 команд. Это ребята со всех регионов Казахстана и соседней России. По словам главного судьи, спортсмены хорошо подготовлены.

МЕЙРАМ ХАМЗИН, главный судья соревнований:

— «На этих соревнованиях наши маленькие борцы будут повышать свой уровень и набираться опыта. Главная цель турнира — привить ребятам здоровый образ жизни, привлечь их к массовому спорту. Мы рады, что ежегодно в спорт приходит большое количество детей. Они с интересом занимаются тем или иным видом. Выезжают на соревнования и с достоинством защищают честь своей области».

По итогам турнира победителей и призёров наградят грамотами, медалями, кубками и поясами.