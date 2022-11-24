Иностранный автомобиль в РК можно зарегистрировать за 200 тыс тенге

Парламент принял поправки в Налоговый кодекс. Они предусматривают установление сбора за первичную регистрацию для легализации автомобилей, ввезённых в Казахстан до 1 сентября. Теперь поставить иностранное авто на первичный учёт в Казахстане можно будет за 200 тысяч тенге. Установление единого сбора позволит поставить на учёт около 300 тысяч машин, а также пополнит местный бюджет налогом на транспортные средства.



МАУЛЕН АШИМБАЕВ, председатель Сената Парламента РК

— «Принятый закон создаёт дополнительные правовые условия для привлечения инвестиций и дальнейшего развития бизнес-среды. В частности, стимулируется рост производства за счёт предоставления скидки по налогу на добавленную стоимость в отдельных отраслях. Закон позволяет снизить нагрузку на фонд оплаты труда. Эта мера реализована в рамках поручения главы государства».

Ряд поправок повлияют и на цены продовольственных товаров. На 70% снизится НДС для производителей сахара, кондитерских изделей, а импортёров сахарного сырья и вовсе освободят от уплаты налогов.