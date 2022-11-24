Форум работодателей в Kozybaуev University

79% студентов Kozybaуev University выпуска 2022 года трудоустроились по завершению учебы. Цифра весомая. Но и это ещё не предел. В вузе проводят большую работу для того, чтобы выпускать грамотных специалистов. Для этого привлекают высококвалифицированных преподавателей, расширяют материальную базу, открывают новые лаборатории. Но, одной из самых приоритетных задач на сегодня является тесное сотрудничество с работодателями региона.

АКМАРАЛ ТУРГАЛЕЕВА, член Правления по воспитательным, социальным вопросам и взаимодействию с работодателями Kozybaуev University:

— Сегодня мы организовали форум работодателей и ассоциации выпускников. 0.40 Основные моменты, которые будут сегодня обсуждаться, — это эффективное прохождение производственной практики, взаимодействие в сфере науки, чтобы работодатели понимали, что у университета есть возможности для научных исследований, которые потом можно в деле внедрять в их производство.

Потребность в квалифицированных кадрах в регионе очень высокая. Например, в хозяйство КТ «Мамбетов и К» Мамлютского района нужен бухгалтер, технологи, ветеринарные специалисты. Генеральный директор компании говорит, что теория нужна, но закрепленная практикой, она более эффективна.

ЕРКЕБУЛАН МАМБЕТОВ, генеральный директор КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:

— Сегодня у меня в коллективе среди главных специалистов двое выпускников — это главный агроном, технолог животноводства. С развитием сегодня АПК в сфере цифровизации, применения современных технологий нужны очень высококвалифицированные специалисты. У меня есть предложения по дуальному образованию,потому что сегодня, к сожалению, тот же СКУ ограничен рамками программы и планов, а у нас сельское хозяйство. В период посевной и уборочной им нужно включиться.

Анатолий Рафальский представляет большую компанию, работающую в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Это «Зерновой Консорциум Казахстана», куда входят более 20 хозяйств, занимающихся растениеводством, животноводством, переработкой и хранением зерна. Сегодня он при всей занятости нашёл время, чтобы посетить вуз. Молодая и прогрессивная аграрная компания нуждается в высококвалифицированных специалистах. И у директора есть на этот счёт свои предложения руководству университета.

Анатолий Рафальский, управляющий директор по производству ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана»

— Сейчас специалисты уже идут более подготовленными, но в моем понимании хороший специалист будет только в том случае, когда с одной стороны он получит хорошую теоретическую основу здесь в университете и одновременно в процессе обучения, когда будет очень плотно взаимодействовать с хозпредприятием на уровне практики, встреч, разных экскурсий. Так, при такой работе мы будем получать себе в хозяйства хороших подготовленных специалистов.

Престиж сельскохозяйственных специальностей в последние годы растет. Этому способствует развитие материально-технической базы хозяйств. Интерес представляет и заработная плата, доходящая до полумиллиона тенге для молодого специалиста. Университет, в свою очередь, проводит большую работу над тем, чтобы выпускники оставались в регионе и становились успешными специалистами. Для этого готовы рассмотреть вопрос изменения учебных программ по заказу предприятий, а также проводить гостевые лекции и встречи с работодателями региона. По итогу форума планируют создать индустриальный совет, где будут конкретно отрабатывать с работодателями механизмы взаимодействия.