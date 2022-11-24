В Петропавловске проходят республиканские командно-штабные учения «Қыс-2022». Главная цель — подготовить спасательные службы и технику к чрезвычайным ситуациям в зимний период. В операциях экстренного реагирования Серик Наурызбаев участвует много лет. Из техники отметил бы вот этот «Трэкол».

СЕРИК НАУРЫЗБАЕВ, начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС СКО

— «Эта техника зарекомендовала себя хорошо. С её помощью мы оказываем помощь тяжелобольным людям, роженицам, которые оставались в снегозаносимых деревнях. В таких случаях мы отправляли данную технику и доставляли их в центральные районные больницы».

Всего в СК 406 снегозаносимых участков. Ежегодно неблагоприятная обстановка наблюдается в южных районах области. Это Айыртауский, Тимирязевский и район им. Габита Мусрепова. По словам руководителя департамента по ЧС, в прошлом году из снежного плена спасли 86 человек, 8 из которых — дети.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО

— «Никто не остался без помощи. На сегодня 1246 единиц снегоуборочной техники, которая рассредоточена на удалённых дорогах республиканского, районного и областного значений. Мы свою высокопроходимую технику рассредоточили в сложных районах для того, чтобы при снежных заносах техника могла прийти и оказать помощь».

По прогнозу синоптиков этой зимой температура воздуха будет в пределах нормы, а осадков больше. Североказахстанцев ждут бураны, метель и сильный ветер.