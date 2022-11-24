38 ДТП с участием животных произошло в СКО

С начала года на дорогах области произошло 38 ДТП с участием животных. Чаще всего под колёса попадают лошади и сибирские косули. 22 ноября около 13.00 часов дня 60-летний житель Кызылжарского района, управляя автомобилем «JAC Sunray», на 611 км. автодороги «Ишим — Петропавловск» совершил наезд на косулю, которая внезапно появилась на проезжей части. К счастью, обошлось без пострадавших. Машина получила механические повреждения, животное убежало. Полицейские проводят работу по профилактике подобных происшествий и недопущению вольного выпаса сельскохозяйственных животных. С начала года за бродячий скот привлекли к ответственности более 4 тысяч человек.