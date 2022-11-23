В Петропавловске досуговый центр для особенных ребят нуждается в финансовой поддержке

Вот так воспитанники досугового центра «Жүрек жылуы» изучают театральное искусство. Они готовят мюзикл «Кошкин дом». Центр во Дворце школьников открыли в декабре 2020 года. 5 раз в неделю здесь занимаются 20 особенных ребят.

АНАСТАСИЯ ШВЕЦ, педагог-психолог досугового центра «Жүрек жылуы»:

— У наших ребят здесь проходит хореография, театральная студия, живопись, занятия ЛФК, музыкой. Все преподаватели центра — волонтёры. Они пришли сами к нам, предложили свою помощь. В центре есть ставка педагога-психолога. Это специалист от Дворца школьников. Он занимается и с мамами, и с ребятишками. Есть спонсор из Кокшетау. На первое сентября канцелярию закупит, на новый год подарки.

Это не единственный спонсор, объяснила Анастасия. Ребята занимаются в центре прикладным творчеством, делают игрушки из фетра. Вырученные деньги с их продажи идут на разные финансовые нужды. Конечно, здесь были бы рады поддержке от государства.

АНАСТАСИЯ ШВЕЦ, педагог-психолог досугового центра «Жүрек жылуы»:

— Чтобы дальше существовать, покупать развивающие материалы, покупать различный инвентарь для ЛФК, потому что нужны ортопедические коврики для ребят, специальные утяжелители для ног и рук, доска, которая тренирует вестибулярный аппарат.

В центре занимаются ребята с умственной отсталостью, аутизмом, эпилепсией, синдромом Дауна и не только. Общаются здесь не только воспитанники, но и их родители. Некоторые из них учатся на психологов, чтобы помогать своим детям и заниматься с ними более углублённо.

ЕКАТЕРИНА РЖАВИНА, жительница г.Петропавловска:

— Мы стали просить дополнительное время для занятий. Хотелось чаще встречаться, чем было указано в расписании. Нам пошли навстречу, и мы начали занятия проводить сами. Мы распределили среди родителей роли, кто мог что-то вести. Например, я вела арт-терапию. Другая мамочка вела игровую терапию. У нас детки с расстройством аутистического спектра, с нарушениями слуха и с задержкой развития речи.

Екатерина Ржавина вместе с другими родителями заметила, что их дети стали коммуникабельнее. В центре они знакомятся, общаются, находят друзей, занятия, которые им по душе.

КАРИНА ХАЙРУТДИНОВА, воспитанница досугового центра «Жүрек жылуы»:

— Я рисую разные картины. Нравится с куклами танцевать.

В досуговом центре «Жүрек жылуы» занимаются ребята в возрасте от 5 до 27 лет.