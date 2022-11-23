Совет по этике рекомендовал уволить акима сельского округа

В городском акимате прошло заседание Совета по этике. Рассмотрели здесь несколько вопросов. Среди них — дисциплинарное дело в отношении акима Юбилейного сельского округа района Шал акына. Беркут Шекенов в состоянии алкогольного опьянения воспользовался служебным транспортом во вне рабочее время.

АБЗАЛ ОРАЗБЕКОВ, главный специалист управления контроля в сфере государственной службы департамента Агентства по делам государственной службы по СКО

— «Он после участия в сельскохозяйственной ярмарке в Астане был приглашён на вечерний ужин в придорожное кафе, где с продавцом мёда распили 1 бутылку медовухи. Также из пояснений Шекенова он является лицом, которое не имеет прав управления, в личных целях использовал служебную машину во вне рабочее время и был остановлен полицейскими для проверки документов. Действия Шекенова рассматриваются, как нарушение о несоблюдении обязанностей, установленных законом РК и этического кодекса госслужащего».

Свою вину Шекенов признаёт и раскаивается в содеянном. И отмечает, что нанёс непоправимый удар своему статусу госслужащего. В этой сфере он трудится 20 лет, 2 года из них — в должности акима сельского округа. Члены совета вынесли предложение уволить Беркута Шекенова. Решение поддержали все единогласно. Между тем, рассмотрели дело и заместителя руководителя областного управления сельского хозяйства и земельных отношений. От подчинённых не раз поступали жалобы на то, что Жанат Токсанбаев не соблюдает этикет государственного служащего, повышает голос на сотрудников и в своей речи использует нецензурную брань. Не выдержав такого отношения, многие решили уволиться по собственному желанию.

ДИНАРА КАНТАЕВА, главный специалист управления контроля в сфере государственной службы департамента Агентства по делам государственной службы по СКО

— «В действиях Токсанбаева установлено нарушений стандартов этики. За их нарушение предусмотрена дисциплинарная ответственность. На сегодня Токсанбаев Жанат Бекешевич не имеет действующих дисциплинарных взысканий. Таким образом, его поступок является незначительным, и он может быть привлечён к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора. Проступок совершён с июля по октябрь 2022 года».

Все вышеперечисленные обвинения Жанат Токсанбаев отрицает и думает, что это коллективный сговор. По его словам, сотрудники отдела земельных отношений не выполняли свою работу должным образом. Сегодня вопросы населения, связанные по этой линии, остро нуждаются в решениях.

ЖАНАТ ТОКСАНБАЕВ, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО

— «В соответствии с законодательством РК каждый сотрудник несёт ответственность за возложенные на него обязанности. Я морально-этически отношусь ко всем одинаково. То, что они говорят, не было. Это сговор. Кто-то самоустранился от вопросов зем.отношений. Этот вопрос остро стоит на повестке у главы государства и простых граждан. Люди теряют свои паи, земля не оцифрована. Все это ложится на этот отдел. Этот отдел самоустранился. Мы никого не притесняли».

Поддерживает своего коллегу и сам руководитель профильного управления. По словам Мейрама Мендыбаева, его заместитель себя хорошо зарекомендовал. Подтверждение тому — 14 лет плодотворной работы на госслужбе. Тем не менее, совет по этике принял решение сделать выговор за несоблюдение норм этического кодекса.