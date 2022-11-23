С января 2023 года заработная плата воспитателей и педагогов повысится на 25%

СКО посетил министр просвещения республики Асхат Аймагамбетов. В первой половине дня он встретился с общественностью. Свое выступление он начал с приятной новости. С января следующего года заработная плата воспитателей и учителей повысится на 25%. Также министр просвещения затронул тему отчётности педагогов. Учителя должны заполнять лишь электронный журнал и поурочные планы. Больше никакой лишней работы. А ещё для педагогов, имеющих трудовой стаж более 25 лет, министерство просвещения планирует учредить почетный знак «За верность профессии». Кроме того…

Асхат Аймагамбетов, министр просвещения РК

— Большое внимание уделено вопросам защиты прав детей и детского благополучия. Планируется решить несколько задач. Первое — это обеспечение бесплатным питанием детей 1-4 классов в школах. Второе — это касается обеспечения детей, которые ходят в детские сады, если они относятся к семьям со сложной экономической ситуацией, чтобы мы могли также оплачивать через бюджет расходы на питание.

В европейских странах на одного воспитателя приходится от 6 до 12 детей, когда в нашей стране — около 25. Такого быть не должно, отметил министр, поэтому нагрузка на педагогов дошкольного образования должна быть снижена. Зато особое внимание будет уделяться безопасности учащихся и квалификации педагогов. В СКО много малокомплектных школ. Асхат Аймагамбетов озвучил, что разрыва в качестве обучения там быть не должно. И для этого в министерстве создают специальные проекты.

Асхат Аймагамбетов, министр просвещения РК

— В СКО впервые этот пилот начал внедряться. Это когда детей из малокоплектных школ, то есть необязательно, чтобы они проживали в интернатах, мы могли размещать в гостевых семьях. Второе — это развитие сети интернатов. Третье — это наша программа по цифровой малокомплектной школе. Мы планируем ряд предметов, чтобы дети проходили дополнительно в онлайн- режиме. Условно, в Алматы или Астане будут сидеть педагоги.

Планируется оснащать колледжи современной техникой. По проекту «Жас маман» в стране улучшили материальную базу 180 средних учебных заведений. Особое внимание уделяется и детям с особенными потребностями. Для того, чтобы они могли обучаться вместе со сверстниками, в стране работают более полутора тысяч педагогов-ассистентов. После развёрнутого доклада Асхат Аймагамбетов ответил на вопросы граждан.

ЛЮФТ

— Скажите пожалуйста, входит ли в дополнительное повышение заработной платы для педагогов дошкольного образования оплата за наставничество и степень магистра?

— Мы установили, в школах, когда приходит молодой специалист, мы закрепляем наставника, и в течение года они проводят работу, получают надбавку чуть больше 17 тысяч в месяц. Дополнительного повышения зарплаты по наставникам, магистрам не будет

После отчётной встречи Асхат Аймагамбетов встретился с педагогами и директорами школ, где обсудили проблемы и дальнейшие планы. Кстати о планах. Министр просвещения заявил, что в Петропавловске в скором времени построят ещё 4 новые школы.