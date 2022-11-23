Пациенты вынуждены идти платно в частные кабинеты»: в фонде ОСМС рассказали о недоработках

На оказание медицинской помощи североказахстанцам в текущем году предусмотрено 58 млрд тенге. В том числе 22,5 млрд в рамках ОСМС, что на 8,5 млрд тенге больше прошлогодней суммы. Благодаря системе медстрахования многие услуги для пациентов стали доступнее. Один из примеров — дорогостоящие услуги КТ и МРТ.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Жители, стоящие в очереди на получение дорогостоящих услуг, порой по несколько месяцев ожидали возможности пройти КТ или МРТ в больнице или поликлинике своего региона. Если в 2021 году оказано 20 275 услуг на сумму 254, 3 млн тенге, то за 10 месяцев текущего года уже оказано 25 486 услуг на сумму 351 млн тенге.

Сейчас МРТ можно бесплатно пройти в 4 медицинских организациях в рамках ОСМС. Главное, иметь направление от поликлиники и быть застрахованным в системе фонда. Такая же схема работает и на услуги узких профильных специалистов. Также сообщают в фонде, одним из преимуществ ОСМС является плановая госпитализация застрахованных пациентов, как в круглосуточные стационары, так и в дневные. Там североказахстанцы получают полное обследование и лечение за счет средств ОСМС.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Так, например, самозанятый гражданин ежемесячно оплачивает взносы в ФОНД в размере 3 тысяч тенге, и в год эта сумма составляет 36 тысяч тенге. В то время, как он в случае необходимости может получить дорогостоящую высокотехнологичную медицинскую помощь и дорогостоящие операции, которые доходят стоимостью до 6 млн тенге.

С начала работы системы обязательного медстрахования североказахстанцы в общей сложности отчислили в фонд 33 млрд тенге. При этом в рамках ОСМС получили услуг на 45 млрд, сообщают в фонде. Но есть и недоработки. С начала текущего года поступило 278 обращений на работу медицинских организаций СКО.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

К сожалению, в некоторых медицинских организациях встречаются специалисты с недостаточным уровнем компетенции, что вынуждает население обращаться за платными услугами, что порождает рост обращений со стороны пациентов и формирует негативное отношение к ОСМС. Чем доступнее и организованнее будет медицинская помощь, тем больше людей поймут, что могут почти бесплатно получить все виды медицинских услуг, заплатив незначительную сумму.

Исходя из характера обращений, в фонде выявили острую нехватку кадров и недостаточный уровень профессиональной подготовки медиков, особенно в сельской местности. Также выявили, что часть врачей и среднего медперсонала слабо владеет навыками работы на современном медицинском оборудовании.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Поэтому иногда пациенты вынуждены идти платно в частные кабинеты к узким специалистам, это те пациенты, которые не хотят долго ждать очереди по ОСМС.

!Через пару предложений!

Анализ поступивших обращений показывает, что в основном население обращается на качество и доступность оказания медицинской помощи амбулаторно – поликлинической службы (поликлиник). Рост количества обращений на работу городских поликлиник в сравнении с 2021 годом в среднем в 3 раза.

Жалуются североказахстанцы на качество оказания медпомощи,

длительные сроки ожидания в поликлиниках консультаций узких специалистов, участковых врачей и нарушение медицинской этики. Фонд внедрил такие каналы связи, как сall-центр — номер1406, мобильное приложение «Qoldau-24/7» и телеграм бот «Saqtandyrubot».