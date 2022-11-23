Историко-литературный вечер, посвященный 320-летию Кулеке батыра

320 лет в этом году исполняется известному казахстанскому политику, народному деятелю Кулеке батыру. В областной научной библиотеке им.С.Муканова прошла встреча, в которой приняли участие земляки и потомки батыра, представители молодёжи. Кулеке батыр родился в 1702 году на территории нынешнего района Шал акына. Сегодня в зале находится потомок Кулеке батыра в 7-м поколении Сартай Коспанов.

САРТАЙ КОСПАНОВ, потомок Кулеке батыра:

— В период Независимости открылась история, наши предки открылись. Например, мы не знали, что есть такой Кулеке батыр. 320 лет о его заслугах молчали. Но, какие дела он только не делал для народа. Это очень важно. Особенно для поколения молодого. Они благодаря вот таким данным будут знать своих предков. Кто они были, как воспитывались. Это молодёжь учит тому, как любить свою Отчизну, свою Родину.

Впервые имя Кулеке батыра встретилось в августе 1732 г. Ханом Среднего жуза его направили в качестве посла в Санкт-Петербург, он был на приёме у императрицы Анны Иоановны. Они обсуждали вопросы торговли. Переговоры Кулеке батыр часто вёл со стороной царской России и Китая. В течение 30 лет активно участвовал в укреплении Казахстанского ханства, во внутренней и внешней политике. Об этих и других исторических моментах узнали учащиеся школ.

ДАНИЯР КАБДУЛИН, учащийся областной специализированной гимназии-интерната для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова:

— Сегодняшнее мероприятие важно для нас. Потому что до этого мы не учили Кулеке батыра в школе. И наша молодёжь должна знать, кто он такой. Я узнал, что он был правой рукой Абылай хана. И участвовал во многих битвах Казахстана.

Для того, чтобы лучше ознакомиться с жизнью и деятельностью Кулеке батыра, организовали выставку книг, газет и других материалов.