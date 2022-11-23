Акцию по предупреждению интернет-мошенничества провели полицейские

Очередную акцию по профилактике интернет-мошенничества провели городские участковые инспекторы. В торговых домах они раздали людям брошюры, памятки и рассказали об уловках сетевых аферистов. Основные схемы — требование предоплаты при продаже через интернет и звонки якобы от сотрудников банков. Чтобы психологически надавить на жертву, злоумышленники могут сначала представиться сотрудниками правоохранительных органов. Об этом инспекторы рассказывают и при подворных обходах. Особое внимание уделяется пожилым людям. Как правило, пенсионеры легче поддаются обману.

— Звонки были у меня, до 40 звонков поступало. Я говорю: «Вам что, делать нечего?» Потом пошла, отключила эти все номера, какие у меня вышли. Мы слышали, да, нам брошюрки дают, рассказывают, номера удостоверений там или карт — ничего не говорить преступникам. Это мошенники. Да, в общем-то, мы довольны нашим участковым».

С начала года в области зарегистрировано почти 700 фактов интернет-мошенничества. Чтобы не стать жертвами злоумышленников, полицейские рекомендуют придерживаться простых правил.

Руслан Назаров — заместитель начальника ДП СКО