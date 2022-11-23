Акцию по предупреждению интернет-мошенничества провели полицейские

Очередную акцию по профилактике интернет-мошенничества провели городские участковые инспекторы. В торговых домах они раздали людям брошюры, памятки и рассказали об уловках сетевых аферистов. Основные схемы — требование предоплаты при продаже через интернет и звонки якобы от сотрудников банков. Чтобы психологически надавить на жертву, злоумышленники могут сначала представиться сотрудниками правоохранительных органов. Об этом инспекторы рассказывают и при подворных обходах. Особое внимание уделяется пожилым людям. Как правило, пенсионеры легче поддаются обману.
Надежда Дьяченко:
— Звонки были у меня, до 40 звонков поступало. Я говорю: «Вам что, делать нечего?» Потом пошла, отключила эти все номера, какие у меня вышли. Мы слышали, да, нам брошюрки дают, рассказывают, номера удостоверений там или карт — ничего не говорить преступникам. Это мошенники. Да, в общем-то, мы довольны нашим участковым».
С начала года в области зарегистрировано почти 700 фактов интернет-мошенничества. Чтобы не стать жертвами злоумышленников, полицейские рекомендуют придерживаться простых правил.
Руслан Назаров — заместитель начальника ДП СКО
— Осуществляйте сделки только на проверенных сайтах, связывайтесь с продавцами посредством видеозвонков. Если вам позвонили и представились сотрудниками банков или правоохранительных органов и просят выполнить какие-либо действия, сообщают, что от вашего имени производятся какие-то действия по оформлению кредитов или займов, незамедлительно прекратите разговор. Позвоните на «горячую линию» своего банка или на «102».
Очень важно никому нельзя доверять свои персональные данные, в том числе CVV-код с обратной стороны банковской карты, PIN-коды и разовые коды доступа из sms-сообщений.
Алишер Ашимов