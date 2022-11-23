11 человек погибли в пожарах с начала года в Петропавловске

18 ноября в здании одного из предприятий произошёл пожар. Причиной воспламенения послужило короткое замыкание электропроводки в вентеляционной шахте. Тушение осложнилось планировкой здания и наличием лакокрасочных веществ.

АЗИМХАН МЕРГАСИМОВ, заместитель начальника управления по ЧС г.Петропавловска:

— Пожар произошел на территории ТОО «Изолит» в шахте. В результате пожара огнём повреждена техническая шахта, размерами 12 на 12, оборудование по производству электроизоляционных лакотканей. Общая площадь пожара составила 44 кв.м. В ходе тушения пожара произошло частичное кирпичной стены.

С начала 2022 года в области зафиксировано почти 600 пожаров, а это по сравнению с прошлым годом меньше на 9%. Всего огонь забрал жизни 33 человек, 25 получили травмы.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Из года в год статистика показывает наибольшее количество пожаров, более 70% у нас в области, происходят в частном секторе. Это хозяйственные постройки, бани, сараи. Поэтому ещё раз хотелось бы обратиться к владельцам частных жилых домов. У нас уже в полной мере начался отопительный период, закрепились отрицательные температуры, идёт интенсивно топка печей. Поэтому владельцы жилых домов, кто использует автономное отопление, особенно на твёрдом топливе. Просим за печами следить.

В Петропавловске за 11 месяцев произошло 129 ситуаций, связанных с огнём. Общая сумма материального ущерба составила 141 миллион тенге. Погибли 11 человек.