В Казахстане выросли объёмы экспорта

Рекордные объемы экспорта зафиксировали в Казахстане. Согласно данным министерства нацэкономики, внешнеторговый оборот за 9 месяцев текущего года составил 98,4 млрд долларов. Это на 35% больше, чем в аналогичный период 2021-го. Номинальный объем экспорта составил 63,8 млрд долларов. По расчетам Института экономических исследований, реальный рост экспорта — около 3%, за счёт высоких цен на основные экспортные позиции. Поставки нефти в тоннах выросли на 1,6%, а экспортная выручка — на 63,4%.