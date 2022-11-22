В Есильском районе для творческих школьников провели патриотический форум

В селе Ильинке Есильского района организовли патриотический форум для школьников. В нем приняли участие больше полусотни одаренных детей, которым нравится творчески проявлять себя и участвовать во внеклассной жизни.

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВЕЦ, педагог дополнительного образования Покровской средней школы, Есильский район:

— 2022 год объявлен Годом детей, поэтому в очередной раз мы собираемся на форум, который дает возможность показать все свои таланты одарённым детям со всего нашего района. Нам очень приятно, что дети знакомятся здесь, продолжают свое общение в социальных сетях и общаются.

АСЕЛЬ КАБДОЛОВА, старшая вожатая Явленской средней школы №3 им. А.Шажимбаева, Есильский район:



На форуме мальчишки и девчонки могли не только пообщаться, но принять участие в самых разных мастер-классах. В этой половине зала ребята рисовали на графических планшетах. Краски и карандаши им не были нужны. Они использовали стилус и специальную программу. А это уже другой творческий класс. Его участники рисовали небольшими утюгами и мелками. Немного сноровки и на листах бумаги появлялись вот такие пейзажи. Большой интерес у школьников вызвал мастер-класс, где можно было заняться гравировкой по стеклу. 11-летний Жарас Амангельды хорошо знаком с этой техникой рисования.

ЖАРАС АМАНГЕЛЬДЫ, учащийся Ильинской средней школы, Есильский район: :

— Три года хожу на кружок, где занимаюсь гравировкой по стеклу. Отправлял свои работы на различные конкурсы. Мне нравится заниматься творчеством. С деревом я тоже умею работать.

К поделкам из дерева неравнодушен и 13-летний Матвей Беев. Ученик 8 класса Ильинской средней школы вдохновился фильмом «Аватар» и соорудил вот такой космолет. Работа школьника стала лучшей на областном конкурсе.

МАТВЕЙ БЕЕВ, учащийся Ильинской средней школы, Есильский район:

— Делали детали на токарном станке, лопасти крутятся даже. Множество деталей делали вручную, выпиливали пилами, шлифовали наждачками. После того, как я сделал работу, я ее покрыл лаком. Потом нанес опознавательные знаки выжигателем.