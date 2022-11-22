Распивала алкоголь и оставила сына и дочь: полицейские ищут мать двоих детей

С начала года в североказахстанские полицейские поместили в центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 66 мальчиков и девочек. На такой шаг стражи порядка пошли, чтобы обеспечить безопасность и защиту прав несовершеннолетних. Из последних случаев, 18 ноября по сигналу от органов опеки и попечительства в центр доставили мальчика 9 лет и его 12-летнюю сестру. Их мать, склонная к злоупотреблению алкоголем, ушла из дома, оставив детей на сестру, которая находится в стеснённых обстоятельствах. Вот уже 4-ый день полицейские ищут мать. В тот же день ювенальные полицейские должны были поместить в центр сына и дочь другой горожанки. Она не работает, живёт и содержит несовершеннолетних детей за счёт заработка старшего сына. В итоге дом оказался не подготовлен к зиме. Пришли к компромиссу. Бабушка вызвалась присматривать за внуками. Стражи порядка регулярно проводят подворные обходы для выявления неблагополучных семей, проверяют несовершеннолетних и родителей, состоящих на учёте.