Оказалось, он в СИЗО! Несколько месяцев журналисты не могли получить информацию о нахождении бывшего руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Бахыта Ильясова. Информация о его месте нахождения случайно появилась в день выборов Президента. Ильясов проголосовал в СИЗО и попал в объектив телекамеры съёмочной группы «Хабара». Спустя два дня антикоррупционная служба, наконец-то, дала комментарий, который породил еще больше вопросов.

ГРАФИКА

«Антикоррупционной службой по СКО расследуется уголовное дело по фактам хищения, дачи и получения взяток в отношении руководителей КГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата СКО», ГКП «Коммунхоз» и руководства дорожно-строительной компании. Они подозреваются в совершении хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автодорог г.Петропавловска, дачи и получения взяток связанных с выполнением этих работ. С санкции Специализированного следственного суда подозреваемые взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит».

Пресс-служба департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО

До назначения начальником управления Бахыт Ильясов руководил отделом ЖКХ в городском акимате.