Как можно оспорить решение госорганов?

Правовые споры между гражданами и госорганами не редкость. В этом случае простому человеку доказать свою правоту сложно. На стороне госоргана целый штат юристов, да и сферу своей работы, будь то налоги или, например, жилищный вопрос, госслужащие знают лучше простого гражданина. Потому в июле прошлого года в Казахстане приняли новый административный процедурно-процессуальный кодекс. И открыли во всех регионах суды, где рассматривают споры казахстанцев и госорганов.

ГУЛЬМИРА ДАНИЯРОВА, судья специализированного межрайонного административного суда СКО:

— Такие споры называются публично-правовыми. К таким делам относят земельные споры, когда истец оспаривает постановление, например, МИО, налоговые споры, когда налогоплательщик оспаривает в суде принятое налоговым органом решение о начислении сумм, результатам проверки или камерального контроля.

Если гражданин получил решение от госоргана, с которым не согласен, оспорить его можно здесь — в специализированном межрайонном административном суде. За 10 месяцев текущего года здесь рассмотрели 200 дел. В 147 из них иск удовлетворили. То есть суд согласился, что решение госорганов было неправомочным. В трёх случаях из 4 подтверждалась правота граждан.

ГУЛЬМИРА ДАНИЯРОВА, судья специализированного межрайонного административного суда СКО:

— Суд в рамках активной роли помогает защитить его права в суде, принимает активную роль, разъясняет вопросы по правовым обоснованиям, недостаточностью доказательств, помогает изложить свой иск в суде. Задача суда в том, чтобы помочь истцу реализовать своё право в суде.

Но 409 дел были возвращены истцам. Чаще всего из-за того, что истёк срок исковой давности, нарушен досудебный порядок, спор себя исчерпал либо стороны примирились. В последнем очень помогает медиация.