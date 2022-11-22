Стали известны результаты прошедших выборов по СКО. Об итогах сообщил председатель областной избирательной комиссии Аскар Сакипкереев на брифинге региональной службы коммуникаций.

АСКАР САКИПКЕРЕЕВ, председатель избирательной комиссии СКО:

— В организации проведения выборов Президента РК задействовано 15 территориальных и 640 участковых избирательных комиссий, 3687 членов избирательной комиссии. Явка избирателей на прошедших выборах составила — 79,001%, что говорит о высокой ответственности наших избирателей.

Впервые отдали свой голос на выборах более 1300 избирателей, достигших 18 лет. С помощью мобильных урн проголосовали более 5200 человек. Вправе проголосовать за будущего Президента страны могли 386 тысяч североказахстанцев. По итогам выборов голоса распределились следующим образом.

ГРАФИКА:

ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РК ПО СКО:

Абден Каракат Жаксылыққызы — 3380 или 1,18%

Ауеспаев Нурлан Сатыбалдиевич — 5086 или 1,77%

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович — 6727 или 2,34%,

Кажикен Мейрам Зекешұлы — 8961 или 3,12%

Турсынбекова Салтанат Фархатовна — 5409 или 1,88%

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 231 223 или 80,52%

Против всех — 26 384 или 9,19%

По словам председателя областной избирательной комиссии Аскара Сакипкереева, нарушений выборного законодательства на избирательных участках не было.

АСКАР САКИПКЕРЕЕВ, председатель избирательной комиссии СКО:

— Всего в день выборов на избирательных участках было зарегистрировано 3635 наблюдателей. Из них 1045 — доверенных лиц кандидатов, 1025 наблюдателей — от политических партий, 1522 наблюдателя — от иных общественных объединений и некоммерческих организаций, 25 — представителей СМИ, 18 — международных наблюдателей от миссии БДИПЧ ОБСЕ.