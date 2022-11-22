Более 140 школьников представили исследовательские проекты на республиканском конкурсе

Исследовательские проекты по общеобразовательным предметам представляют школьники со всей области. Участвуют учащиеся 9-11 классов. Одна из них — Шырын Темербаева привезла с собой смузи и лакомства из ростков пшеницы. Девушка готовилась к этому конкурсу 2 месяца. Главная цель школьницы — развить сферу микрозелени в нашей стране.

ШЫРЫН ТЕМЕРБАЕВА, учащаяся школы-лицея имени аль-Фараби:

— От него человек может сбросить лишний вес. Может излечиться от многих болезней. Актуальность данного проекта в том, что в Казахстане эта сфера не развита. А заграницей о ней хорошо известно. Я хочу выставить этот витграсс на продажу. Можно сделать вот такие лакомства. Это овсяные печенья из муки, из витграсса.

Полгода «выращивала» свой проект и Мариям Сейтжанова. 14-летняя школьница представит свое исследование в области злаковых культур.

МАРИЯМ СЕЙТЖАНОВА, участница конкурса:

— Я обращалась к преподавателям биологии, поднимала очень много архивов. Потому что тема сложная, серьёзная. Рассматриваем именно систематику: проценты, цифры. У нас практика — не самое важное. Но мы ради опыта и интереса решили попробовать посадить злаковые растения на ватный диск. И у нас выросло растение, прям красота.

Сейчас проходит областной этап конкурса. Его разделили на два тура. Первый — защита проектов, второй — тестирование по профилирующим предметам.

КУАНЫШ БЕЛГИБАЙ, заместитель директора центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Целью данного конкурса является стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности учащихся, отбор и поддержка наиболее талантливых и одарённых юных исследователей. Конкурс будет проходить в двух форматах — онлайн и офлайн. Для отдалённых районов дана возможность проведения в онлай- формате по средством конференции в Zoom.

На республиканский этап отправятся те, кто набёрет наибольшее количество баллов по итогам двух туров.