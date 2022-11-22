А. Смаилов: «700 медицинских объектов откроем для сельских жителей»

Планы по реализации нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» рассмотрели на заседании Правительства. Он включает в себя три ключевых аспекта. Это развитие медицинской инфраструктуры за счёт строительства фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, организация сети многопрофильных межрайонных больниц, оснащённых современным оборудованием и обеспечение сельских медучреждений квалифицированными кадрами. По словам главы Правительства Алихана Смаилова, для повышения качества оказания медицинских услуг в сёлах требуется полная модернизация всей инфраструктуры.

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АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК

«В рамках проекта будет построено и реконструировано 665 объектов первичной медико-санитарной помощи, планируется обновить 12 действующих и открыть 20 новых районных больниц. В целом порядка 700 медицинских объектов будет открыто для сельских жителей. Для этого местным исполнительным органам нужно оперативно обеспечить выделение земельных участков и продумать вопросы подведения инженерных коммуникаций».

Особое внимание в рамках национального проекта интеграции организаций сельской медицины в единую информационную систему и внедрению новых технологий. Это позволит казахстанцам в полной мере получать качественные медуслуги на местах. Однако, все это можно достичь только с высококвалифицированными кадрами, которых в нашей стране не хватает. Всего в сёлах проживают порядка 8 млн казахстанцев, это около 41% населения республики. Медицинскую помощь там оказывают более 5 тысяч учреждений здравоохранения.