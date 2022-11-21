В министерстве труда защитили права 17 тысяч работников

Больше 4 млрд тенге задолжали работодатели своим сотрудникам на 781 предприятии страны. Из-за этого в ноябре почти 19 тысяч казахстанцев влезли в долги. Как рассказали в министерстве труда и социальной защиты, руководителям данных предприятий выдано 719 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 130 млн тенге. Таким образом, удалось защитить права 17 тысяч работников. Им выплатили чуть больше 4 млрд тенге. Также в министерстве рассказали, что на 1 ноября 2022 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 92 тыс человек. Большей части казахстанцев выплату назначили впервые именно в этом году.