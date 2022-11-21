Турнир по гиревому спорту прошел в гуманитарно-техническом колледже

Состоялся областной открытый турнир по гиревому спорту. 150 ребят в составе 14 команд со всего региона собрались в Петропавловском гуманитарно-техническом колледже. Участие принимали юноши в возрасте от 18 лет и младше.

СЕРГЕЙ ГУТЕВИЧ, главный судья соревнований:

— «Сегодня мы проводим открытый турнир, посвящённый дню рождения гуманитарно-технического колледжа. В нём принимают участие более 15 — команд, это порядка 130-спортсменов приехали. 1:20 Этот турнир мы проводим традиционно в ноябре месяце. Также хочется отметить то, что среди юных спортсменов и спортсменок уже есть мастера спорта, кандидаты мастеров спорта. В этом году многие выезжали на чемпионат мира среди юношей и завоевали чемпионские титулы .»

Соревновались ребята в 11-ти весовых категориях, самые юные участники в лёгком весе 33 килограмма выступали с пятикилограммовыми гирями на каждую руку. Те, кто постарше, поднимали гири по 8 и 16 килограммов.

Свои силы показали и девушки в весовой категории 48, 53, и 58 килограммов.

ЕЛЕНА ЧЕРНОУС, участница турнира:

— «Я выступаю в весе 48 кг, занимаюсь я примерно месяца 3. Мероприятие очень интересное, просто подходишь и смотришь. Гири поднимать — это, конечно, спорт нелегкий, как кажется с первого раза, это тяжело . Руки сильно болят, а так привыкаешь и потом поднимаешь всё больше.»

Поставить мировой рекорд и показать яркий пример молодёжи пришел мастер спорта международного класса Эрик Алибаев. Увлекаться гиревым спортом начал полгода назад в свои 60 лет. Во время его выступления его поддерживал весь зал и был в напряжении. Мировой рекорд поставить не удалось, но, спортсмен был очень близок к результату и до последнего держался изо всех сил.

Эрик Алибаев -мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РК:

-«Что хочется сказать, соревнования очень здесь популярные, здесь два брата-акробата Сергей Владимирович и Виталий Владимирович работают. На доску почета посмотрел, вижу, что все гиревики и мне приятно. Я полгода гирями занимаюсь, сам вообще по тяжелой атлетике тренер. За массовость, действительно, популяризация идет, надо поддерживать гиревой спорт, помогать им. Ну, отрадно,я думаю будут результаты. Успехов желаю детям, самое главное — здоровья.»

Турнир прошёл на высоком уровне. В команде судей — высококвалифицированные и опытные спортсмены. По их словам, все выступающие показали хороший уровень подготовки. Победителей наградили грамотами и медалями.

Диас Усен