«Прошли достойно и без грубых нарушений»: миссия наблюдателей СНГ о выборах в Казахстане

Выборы Президента Казахстана прошли организованно, достойно и без грубых нарушений. Об этом заявил глава миссии наблюдателей СНГ. Её представители работали в нашей стране с 27 октября. Следили за предвыборной гонкой и во время голосования. В Казахстане трудилось свыше 170 наблюдателей от 9 стран СНГ.

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ, глава миссии наблюдателей от СНГ:

— Мы посетили более тысяч участков по территории всего Казахстана. Выборы проходили организованно, спокойно. Мы нигде не встречали никаких препятствий. Вся информация нам предоставлялась. Все двери кабинетов, куда мы хотели бы войти, были открыты.

Казахстанцы имели возможность ознакомиться с предвыборными программами всех кандидатов. С населением встречались сами кандидаты либо доверенные лица, проводили акции, размещали свои лозунги, участвовали в теледебатах.

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ, глава миссии наблюдателей от СНГ:

— В предвыборной кампании не было черного пиара. Кандидаты в президенты сосредоточились на изложении своих программ, на доведении положений своих программ до избирателей и избегали критических или негативных высказываний относительно программ своих оппонентов.

Для нас, представителей стран-соседей, партнеров по Содружеству, конечно, важно, что все кандидаты говорили о намерении развивать добрососедские отношения с соседями и традиционными партнерами по постсоветскому пространству.

На избирательных участках наблюдатели общались с председателями участков. Задавали вопросы, чтобы выяснить, насколько они знают правила. Все опрошенные отвечали грамотно и правильно, сообщили на брифинге. А права избирателей не были ущемлены.

НУРЖАН ШАЙЛДАБЕКОВА, председатель центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики:

— Были приняты все необходимые меры для инклюзивности выборов на ранних этапах, что касается списков избирателей, доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здесь хотелось бы отметить условия для граждан независимо от места регистрации.

В день выборов работали специальные избирательные участки, где граждан временно прописывали на один день. Не надо было ехать в другой населённый пункт или микрорайон города, чтобы проголосовать. Подсчёт голосов также прошёл без нарушений, за этим процессом тоже следили наблюдатели.