Потребность пастбищ в СКО составляет 547 тыс га

В Северо-Казахстанской области неиспользуемым остается 1 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Основная их часть относится к пастбищным, лишь 234 тысячи га — пашня. Это данные космического мониторинга, проведенного АО «Қазақстан Ғарыш Сапары».

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Сегодня совместно с органами областной прокуратуры, совместно с департаментов по управлению земельными ресурсами у нас проводится масштабная работа по возврату неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь в текущем году составила порядка 250 тыс га. Минсельхоз, исполняя поручение главы государства, были доведены соответствующие планы по изъятию. По нашей территории 300 тыс га. Практически 88% сегодня исполнили.

Управление продолжает заниматься этим вопросом. Чтобы он решался эффективнее, по распоряжению главы региона создали специальную межведомственную подгруппу. Её эксперты тоже курируют вопросы изъятия неиспользуемых земель и выданных с нарушением закона. Вместе с тем население области остро нуждается в землях для выпаса скота. Потребность пастбищ в регионе на сегодня составляет 547 тысяч га.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Мы сегодня подали 71 иск по возврату земель на общую площадь 17,9 тыс га. На сегодня возвращено порядка 11 тыс га. Изъятые земли прирезаются к территориям населенных пунктов. Таких земель 114,4 тыс га. Акиматы сельских округов заключают меморандумы с сельхозпроизводителями по использованию их земель населением для выпаса и сенокошения.

267 соглашений помогли высвободить для североказахстанцев 476 тыс га пастбищных земель.