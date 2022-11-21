Осудили 22-летнего афериста, выманившего 4 млн тенге

51 человек попался на удочку интернет-мошенника из Алматы. В марте 22-летнего афериста задержали в СКО. Обманывал он фейковыми объявлениями о производстве мебели на заказ. Потерпевшие переводили предоплату, после чего мошенник «исчезал». Жертвы злоумышленника — жители разных регионов страны. Всего доверчивые казахстанцы перечислили ему около 4 миллионов тенге. Суд приговорил молодого афериста к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы, а учитывая не отбытую часть наказания за ранее совершённое имущественное преступление, окончательный приговор составил 6 лет и 4 месяца. В общем, с начала года в области зафиксировано 649 фактов интернет-мошенничества, из них 250 связаны с продажей товаров и услуг через интернет.