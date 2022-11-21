ХХI чемпионат РК по волейболу среди женских команд прошёл в Петропавловске

На поле — ведущие волейбольные клубы. Усть-каменогорский «Алтай» и североказахстанский «Куаныш». Проходит ХХI чемпионат РК по волейболу среди женских команд за Суперкубок. По словам главного судьи турнира, уже два года эти команды представляют на клубном чемпионате мира азиатский континент.

ЕРМЕК СЫРЛЫБАЕВ, генеральный секретарь федерации волейбола РК, главный судья турнира

— ВК «Алтай» был прошлогодний клубный чемпион Азии, «Куаныш» в этом году выиграл в Семее, проигрывая 2:0, но вытащил игру 3:2. И через месяц команда поедет на клубный чемпионат мира в Анталью. Будет представлять не РК, а весь азиатский континент. Это для нас очень высокое достижение.

Игра действительно захватывающая. Кому же из сильнейших команд страны достанется Суперкубок? Максимальная концентрация, четкие действия и стремление к победе, которое читается в глазах игроков обеих команд. Посмотреть на игру профессионалов и поддержать команды пришли аким СКО Кумар Аксакалов, легенда казахстанского велоспорта Александр Винокуров, североказахстанцы и гости города.

БЛИЦ

— Волейбол у нас развивается быстрыми темпами, поэтому с удовольствием приехал посмотреть. Эмоции переполняют. Красивая игра, захватывающая. Просто рад, что такое качество волейбола в СКО.

— Полгода-год болеем за «Куаныш». Смотрим, наблюдаем, болеем. Команда сильная, противники, поэтому интересная игра.



Североказахстанский «Куаныш» постарались выложиться максимально. Изучили слабые места соперника. Но, как раз-таки у него в матче это получилось лучше. Суперкубок ХХI чемпионата РК забрала усть-каменогорская команда «Алтай».

САНА АНАРКУЛОВА, игрок ВК «Алтай»

— Мы, конечно, готовились к Суперкубку, мы знали, что будет тяжелее, потому что соперник наш будет разбирать игру и будет знать наши слабые и сильные стороны. Мы хотели счет 3:0, но получилось как и всегда 3:1, то есть «Куаныш» сопротивляется.

ТАТЬЯНА АЛДОШИНА, капитан команды ВК «Куаныш»:

— Сейчас проиграли, но я думаю, у нас все впереди. Много чего не сделали то, что мы могли. Но сегодня мы показали свои эмоции, мы показали то, что мы можем бороться с ними, можем играть и дальше — больше.

Главный тренер женской волейбольной сборной РК говорит, что в игре немалую роль играет концентрация. Сейчас команде «Куаныш» нужно сфокусироваться на прогресс. Впереди — тренировки и анализ матча.

ДАРКО ДОБРЕСКОВ, главный тренер женской волейбольной сборной РК:

— Сейчас будет чемпионат мира клубный, надо подготовиться к плей-офф. Плюс не надо забывать, что я и полкоманды все лето были со сборной, появился момент усталости. Я считаю, что после нового года все будет по-другому и получше.

После этого чемпионата в апреле также пройдет клубный чемпионат Азии, где будет ясно, какой клуб будет представлять нашу республику. Он пройдет с 6 по 16 апреля во Вьетнаме.