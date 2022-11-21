«Еxit poll»: Касым-Жомарт Токаев получил 82% голосов

Больше всех голосов на выборах Президента Казахстана получил Касым-Жомарт Токаев. Это результаты «exit pollа», который провёл международный институт региональных исследований «Открытое общество». Опрос проводился на 350 участках во всех областных центрах и городах республиканского значения. На выходе из избирательных участков казахстанцев спрашивали, за кого они проголосовали. Таким методом опросили 304 тысячи избирателей по всей стране. По результатам исследования лидером стал Касым-Жомарт Токаев, следом идёт Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». Остальные кандидаты не набрали и 3%. Такой же расклад голосов представили и в ЦИК. На всех избирательных участках завершился подсчёт голосов. Вот предварительные итоги.

НУРЛАН АБДИРОВ, председатель ЦИК РК:

— За Абден Каракат 206 206 человек или 2,6%. За Нурлана Ауесбаева 176 116 человек или 2,22%. За Жигули Дайрабаева 271 641 человек или 3,42%. За Мейрама Кажыкен — 200 907 человек или 2,53%. За Касым-Жомарта Токаева 6 млн 456 тысяч 392 человек или 81,31%. За Салтанат Турсынбекову 168 731 человек или 2,12%.

Галочку в графе «Против всех» поставили 460 тысяч казахстанцев или 5,8% опрошенных. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 69%. Участие в выборах приняли 8 млн 300 тысяч казахстанцев. В СК бюллетень в урну опустили 79% голосующих.

НУРЛАН АБДИРОВ, председатель ЦИК РК:

— В день голосования наблюдала за выборными процедурами свыше 11 тысяч доверенных лиц кандидатов, 641 наблюдатель иностранных государств и международных организаций, 15,5 тысяч наблюдателей от политических партий. Более 30 тысяч от общественных объединений.

Ход выборов освещали 1225 представителей казахстанских СМИ и более 100 зарубежных журналистов из 23 стран мира.