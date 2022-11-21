Двух браконьеров поймали в Жамбылском районе

Это видео с жетона полицейских Жамбылского района. Они проводили рейд и остановили в лесу двух местных жителей. Застигнутые сотрудниками браконьеры попытались сбежать, но не вышло.

Проверка подтвердила, что оружие не зарегистрировано. С места происшествия изъята разделанная туша самки сибирской косули, патроны и гильзы, нож. Задержаны двое мужчин в возрасте 31 и 33 лет. С начала года это первый случай незаконной охоты в Жамбылском районе.

АСХАТ КОЖАБАЕВ, старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции УМПС ДП СКО:

— Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.3 ст. 337 УК РК «Незаконная охота».

Напоминаем, что незаконная охота, совершённая группой лиц, влечёт наказание от штрафа в размере до 5 тысяч МРП до лишения свободы на 5 лет с конфискацией имущества.

ОПМ «Браконьер» проводилось в области в течение месяца с 20 октября. Созданные мобильные группы усиленно проводили рейды. За это время в СКО выявлено 9 фактов незаконной охоты.