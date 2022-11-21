21 ноября — Всемирный день телевидения

Амандык Жантемиров 56 лет своей жизни посвятил журналистике. Свой профессиональный путь он начал ещё будучи мальчишкой, в 5 классе. Он писал в местную газету небольшие материалы. Позже, заметив талант и рвение юного журналиста, ему предложили публиковаться в областном издании.

АМАНДЫК ЖАНТЕМИРОВ, Почётный журналист Казахстана:

— Тогда была АПН, в Москве печатали. Сложные предложения я потом переводил на казахский. Писем тогда много поступало в газету из сёл. Разные вопросы, жалобы, новости. Через несколько месяцев меня поставили заместителем ответственного секретаря. Дальше работал. Через несколько лет заместитель отдела информации, потом заместитель отдела писем трудящихся и общественных работ, потом заведующий сельхозотделом, заместитель главного редактора, а потом на телевидении главным редактором. Вот так пошло дело.

Телевизионный путь Амандыка Мырзахметовича пришёлся на трудное время — развал Советского Союза. Финансирования не было, без зарплаты работали почти год, техники не хватало. Записывали в те времена на плёнку, и то она была в дефиците. Телевидение тогда было одним из главных источников информации, и новости необходимо было выдавать.

АМАНДЫК ЖАНТЕМИРОВ, Почётный журналист Казахстана:

— И мы не останавливали ни один раз передачу. По программе новости выходили вовремя, потому что народ же ждёт. Я куда-нибудь съезжу в командировку, привожу 20-30 фотографий. И пишу текст на каждую фотографию, что там изображено. И вот диктор читал текст, а на экране показывали фотографию. А потом потихоньку стали появляться видеокамеры.

Работа журналистов в 90-е и 2000-е довольно сильно отличалась от работы современных коллег. Сегодня корреспонденты имеют возможность подать материал оперативно, интересно и разносторонне. И это нравится Амандыку Мырзахметовичу. Сфера развивается.

АМАНДЫК ЖАНТЕМИРОВ, Почётный журналист Казахстана:

— МТРК хорошо работает в этом плане. Подаёте новости оперативно и достоверно. Сейчас уже более 200 телеканалов. Не успеваешь всё смотреть. Сейчас у каждого есть телефон, все новости там. А телевизор смотрит старшее поколение.

За более чем полвека всё может измениться до неузнаваемости, говорит Амандык Жантемиров. Именно в конце 50-х годов начало свое развитие казахстанское телевидение. К слову, Амандык Мырзахметович вспомнил интерсный факт: телевышка, что стоит по улице Брусиловского, оказывается, предназначалась телестудии в Петропавловске-Камчатском. Адреса перепутали и привезли в наш город.