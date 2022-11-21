10 пунктов обогрева развернули в Кызылжарском районе

60 североказахстанцев оказались в снежном плену на дорогах Кызылжарского района в прошлом году. Чтобы избежать несчастных случаев, ЧС-ники ежегодно разворачивают пункты обогрева, где людям оказывают необходимую помощь.

АХМЕТХАН ТОБУЛБАЕВ, главный инспектор по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите Кызылжарского района:

— «Подготовлены 10 пунктов обогрева вместимостью 1350 человек. В пунктах имеются необходимые условия: тепло, питание, учёт и регистрация, комната матери и ребёнка. Администрация пункта обогрева всегда находится наготове».

Пункты обогрева развернули на базе школ. Один из таких находится в Бескольской средней школе №2. Здесь могут разместить до 500 человек. Они могут воспользоваться не только всем вышеперечисленным, но и остаться на ночлег и получить медицинскую помощь.

НАЗГУЛЬ ТУРГУНБАЕВА, заместитель директора Бескольской средней школы №2, Кызылжарский район

— «Если 2-3 человека окажутся в экстренной ситуации, то мы им предоставим эту комнату. Здесь есть всё. Если же людей будет много, то для них мы подготовили два зала. Там они могут остаться на ночлег. Что касается питания, у нас есть столовая. Она рассчитана на 90 человек. Подготовлен медицинский кабинет. Есть все необходимые медикаменты. Пункт обогрева на базе школы полностью укомплектован».

На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в зимний период в Кызылжарском районе выделили 18, 5 млн тенге, на содержание дорог — 16 млн. На борьбу с гололёдом приготовили 1650 тонн инертного материала.