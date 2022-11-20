Выборы завершились. На избирательных участках идёт подсчёт голосов

Внеочередные выборы Президента РК завершились. В последние минуты на избирательный участок № 587 города Петропавловска успели прийти пару человек, чтобы отдать свой голос. Здесь находятся 7 членов комиссии и наблюдатели. 17 горожан воспользовались услугой выездной комиссии и проголосовали дома. 7 избирателей участка получили открепительные.

ЗИЯТ АРЫКОВ, председатель участковой избирательной комиссии №587

— На 587 участке численность избирателей 2556. На данный момент проголосовало 946. Сейчас в основном приходят преклонного возраста, взрослые люди.

И вот настал час Х. Сейчас комиссия подсчитывает количество неиспользованных бюллетеней.

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Далее освобождают переносную урну.

— Так, открываем. Здесь должно быть 17 бюллетеней

Всё верно. Подсчёт завершён. Теперь внимание к стационарной урне. Ведь именно здесь находятся голоса тех 946 избирателей, которые проявили свою гражданскую позицию.

— Печать видите.Срываем её. Ничего не нарушено.

Теперь членов избирательной комиссии ждёт большая работа по подсчету бюллетеней. И совсем скоро вся страна узнает имя того, кого выбрал народ Казахстана в Президенты страны.