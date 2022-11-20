В выборах активно участвуют представители старшего поколения

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Активным ходом идёт голосование и на избирательном участке под номером 322

Здесь более 1 тыс избирателей. Именно столько зарегистрировано в списках. Среди них и Кудайберген Калиев. Внести вклад в будущее Казахстана он пришел со своей семьёй. Сегодня важный день для страны, отмечает Почётный гражданин СКО, поэтому призывает всех осознанно подходить к выбору кандидата.

КУДАЙБЕРГЕН КАЛИЕВ, Почётный гражданин СКО:

— Я проголосовал за то, чтобы был мир! За национальное взаимопонимание между народностями, проживающими в Казахстане. Проголосовал за то, чтобы мои дети, внуки, правнуки жили в такой экономически развитой республике под названием Республика Казахстан! С большой надеждой мы сегодня пришли.

Опустили свои бюллетени в урну уже порядка 400 человек. Жители с.Бесколь спешат отдать свой голос за светлое будущее страны. Активно голосует как старшее поколение, так и молодые люди. Есть здесь и те, кто участвует в выборах впервые.

БЛИЦ:

— В первый раз голосую. За светлое будущее. Чтобы продвигалась молодёжь. Было больше дорог для них.

— Поднимать нужно, конечно, экономику. Это понятное дело, что нужно развивать. Нас волнует будущее молодёжи, самое главное,чтобы дети жили лучше, чем мы.

В составе приёмной комиссии 5 человек. По словам председателя, люди задают много вопросов, расспрашивают о кандидатах, узнают о ходе выборов.