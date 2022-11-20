В СКО в районах функционируют 546 избирательных участков

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Съёмочная группа МТРК в день президентских выборов приехала в село Прибрежное Кызылжарского района. Предлагаю вам вместе с нами узнать, насколько здесь активно голосуют сельчане и каких перемен они хотят.

БЛИЦ:

— Чтобы не было коррупции никакой, чтобы нам пенсию прибавили.

— Каждому из нас казахстанцу хочется жить, хочется жить лучше. В данный момент есть много затруднений, которые желательно, чтобы наше правительство исправило, чтобы нам было легче жить.

А кто из шести кандидатов на пост президента будет менять жизнь казахстанцев, станет известно только после завершения голосования.

УМУТЖАН ТУРХАНОВА, председатель избирательного участка №302, с.Прибрежное, Кызылжарский район:

— Избирательный участок №302 находится в селе Прибрежном в Озерной средней школе. Избирателей у нас 1141 человек. Проголосовали 530 человек. У нас есть впервые голосующие 6 человек. Аким Прибрежного сельского округа приготовил им подарки. Они у нас пришли, проголосовали.

18 человек, относящихся к этому участку, не смогли самостоятельно прийти. В день выборов важен голос каждого. Они смогли проголосовать дома. 71-летняя Валентина Гололобова не смогла прийти самостоятельно на участок из-за проблем со здоровьем.

ВАЛЕНТИНА ГОЛОЛОБОВА, жительница с.Прибрежного, Кызылжарский район:

— 30 дней, как мужа похоронила. У меня такое настроение. И все отражается на здоровье. А голосую, потому что хочется будущего, стабильности, процветания хочется.

В Северо-Кавзахстанской области в районах в день выборов функционируют 546 избирательных участков.