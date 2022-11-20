В Петропавловске избирательные участки открыли свои двери в 7.00 часов утра

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— День выборов настал. Позади меня находится 597 избирательный участок. Он расположился в Первой гимназии г. Петропавловска.

А вот и первые голосующие. На этом участке к их приходу готовились с 6 часов утра. Свои двери для тех, кто неравнодушен к будущему страны, он распахнул в 7.00 часов. Тем, кто проснулся раньше других и выполнил свой гражданский долг, в память о важном историческим дне вручили небольшие подарки.

ЖУМАБАЙ АКИШЕВ, житель г.Петропавловска:

-Сегодня очень важный день. Я думаю, что другие казахстанцы очень его ждали. Мы выбираем президента страны. На плечах этого человека будет лежать ответственность за наш народ. За годы существования Казахстана было сделано многое. Но, время не стоит на месте и логично, что людям нужны перемены. Я верю в позитивные изменения.

В них верят и все те, кто в день президентских выборов пойдет на избирательные участки и сделает свой выбор. На 597-м за первые 20 минут работы за будущего президента Казахстана проголосовали 10 петропавловцев.

ГУЛЬЗАТ МУХАМЕТЖАНОВА, председатель избирательного участка №597:

— Членами комиссии являются только четыре человека из нашей гимназии. Остальные члены комиссии работают в других учреждениях. Комиссия состоит из 9 человек. Спокойная обстановка, избиратели идут с хорошим настроением. Наибольшую активность проявляет старшее поколение, они очень ответственные. Мы в течение этих дней отработали всех избирателей, которые являются лицами с ограниченными возможностями и уже посетили эти квартиры. На сегодня к нам не могут прийти 3 избирателя на голосование. В связи с этим будет организован выезд на голосование вне помещения.

Ждут на 597-м избирательном участке и впервые голосующих североказахстанцев. Их здесь будет 15. За ходом голосования пристально следят наблюдатели. Чтобы все прошло прозрачно и максимально беспристрастно, среди них есть представители организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Спустя полтора часа работы 597-го избирательного участка свои голоса отдали свыше 40 человек. Всего здесь ждут 2289 человек.

БЛИЦ:

— Я свой Казахстан очень люблю, никогда его не предавала. Предки с 1917 года здесь живут. 00:29 Хотелось бы, чтобы было у нас побольше работы для молодёжи. Чтобы она у нас здесь оставалась.

— Я выбрала хорошего президента. Я пожелаю ему хорошего здоровья, счастья, чтобы у нас в Казахстане был мир, благополучие. Чтобы наш Казахстан еще красивее был и процветал.

— От нового президента хотелось бы больше внимания и поддержки для пенсионеров. И, конечно же, развития всех сфер. Этого ждет народ.

За какого из 6 кандидатов на пост президента казахстанцы отдадут больше голосов, станет известно после подсчета бюллетеней. Он начнется после закрытия избирательных участков. По всей стране они будут работать до 20.00.