В день выборов в СКО функционируют переносные урны для избирателей, голосующих на дому

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент

— А кто не имеет возможности прийти на свой избирательный участок самостоятельно, может отдать свой голос за будущее страны у себя дома. Для этого нужно было написать заявление до 12 часов дня. И выездная комиссия доставит урну прямо домой к избирателю.

Сейчас члены комиссии избирательного участка №590 прибыли к государственному и общественному деятелю, участнику Великой Отечественной войны и краеведу Сергею Михайловичу Преснякову. Почётный гражданин СКО в этом году отметил свой вековой юбилей. В этот значимый для страны день он, как и всегда, делает свой выбор за достойного кандидата.

СЕРГЕЙ ПРЕСНЯКОВ, ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин СКО:

— И тогда мы выдвигали такие же лозунги, как сегодня: «Я голосую за мир, спокойствие, радость, успехи моей страны. Так я и сегодня могу повторить то же самое, хотя время прошло много. Кто-то скажет, мы из Казахстана. Мы их останавливали — неправильно. Я не из Казахстана, я — казахстанец! 3.19Пусть наш Казахстан цветет и благоденствует многие-многие годы и столетия. А мы с вами, как казахстанцы, будем гордиться и останемся верными нашей дорогой республике!

По словам члена избирательной комиссии избирательного участка №590, североказахстанцы активно проявляют свой гражданский долг.

МАДЕНИЕТ ШОКАЕВ, член избирательной комиссии избирательного участка №590

— Участок открылся в 7.00 утра. И избиратели начали очень активно приходить отдавать свои голоса. На избирательном участке у нас числится 1600 избирателей.1.52На дому у нас голосуют 19 избирателей.

До 15. 00 свой выбор там уже сделали более 800 граждан. Голосование продлится до 20:00.