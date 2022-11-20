Отдают свои голоса за нового Президента РК спортсмены СКО

Не обходят стороной важное событие в истории нашей страны и представители спорта. Одним из первых свой голос отдал призёр XXIV сурдлимпийских игр Фархад Кыстаубаев. По его словам, сегодня развитию казахстанского спорта уделяют большое внимание. Это показывают результаты наших спортсменов, которые выступают на международной арене и привозят домой призовые места.

ФАРХАД КЫСТАУБАЕВ, призёр XXIV Сурдлимпийских игр

— «Каждому гражданину необходимо принять участие в таких решающих моментах, чтобы отдать свой голос, внести вклад в развитие государства, поддержать молодое поколение в своих начинаниях. От этого зависит будущее Казахстана. Пусть будет больше возможностей в нашей стране, спокойствия, мира и процветания».

Спортсмен проголосовал на 575 избирательном участке, который находится в гуманитарно-техническом колледже. Всего здесь 1656 избирателей. Пока проголосовали более 250 человек.

АЛМАТ МАКИШЕВ, заместитель председателя участковой избирательной комиссии №575

— «Активность людей неплохая, люди идут. Настроение у всех хорошее. Отрицательных сторон не наблюдается. Около 6 человек проголосовали впервые и уже получили свои подарки».

На 661-м избирательном участке проголосовал руководитель хоккейного клуба «Qulager». Руслан Есеналин считает, что эти выборы очень важны для каждого казахстанца и будущего нашей страны. На нового Президента он возлагает большие надежды.

РУСЛАН ЕСЕНАЛИН, директор ХК «Qulager»

— «Очень многое делается. Изменения хорошие. Я связываю большие надежды с будущим нашей страны. Я долгое время работаю в спорте и для меня небезразлично развитие спорта и оздоровление нации в целом. Для меня важен принцип, что спорт должен быть доступным для всех. Социальные гарантии, которые мы сейчас видим, для меня — не пустой звук. Я считаю, что каждый казахстанец должен сделать свой выбор».

По словам Руслана Есеналина, вместе с ним сегодня пошли голосовать на свои избирательные участки и хоккеисты «Qulager-а».