Худ. руководитель ансамбля бального танца «Sensitive» Ольга Ростовщикова приняла участие в выборах Президента РК

Активную гражданскую позицию сегодня проявляют работники культурной сферы. Обладательница ордена «Кұрмет», художественный руководитель ансамбля бального танца «Sensitive» Ольга Ростовщикова отдаёт свой голос на избирательном участке №613.

ОЛЬГА РОСТОВЩИКОВА, художественный руководитель ансамбля бального танца «Sensitive»:

— Я считаю, это исторический день. Проходят выборы президента. Это очень важно для нас, для граждан РК. Важен каждый голос. Проголосовать за право выбора, за право голоса.

На участке №613 по списку зарегистрированы 1887 избирателей. Проголосовало на данный момент 30%.

НАТАЛЬЯ ЗАВЕРТУНОВА, председатель участковой избирательной комиссии:

— Избиратели идут очень плотно. С семьями приходят, с детьми. Все очень открытые, очень отзывчивые. Все внимательно относятся к кандидатам, изучают их, задают вопросы, если непонятно. Голосующих впервые у нас на участке 10 человек. Из них проголосовало уже 3-е.

Всего здесь 5 участников избирательной комиссии. Двое из них сегодня отправились к тем, кто прийти на избирательный участок не может. Для голосования на дому есть мобильные урны.

НУРЖАН САТИН, член участковой избирательной комиссии:

-К людям с ограниченными возможностями мы выезжаем на дом, чтобы они приняли участие в голосовании. То есть, они пишут заявление. По этим заявлениям мы ездим по домам, квартирам, чобы они смогли отдать свой голос. Сегодня было 11 человек. Были и колясочники, пожилые люди, которые не могут ходить.

В 20.00 вечера комиссия освободит урны и приступит к подсчёту бюллетеней.