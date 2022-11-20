Аким СКО проголосовал на выборах Президента РК

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— 1 сентября во время очередного послания народу Казахстана было объявлено — в стране пройдут выборы Президента. Около 2 месяцев кандидаты на этот пост боролись за симпатии избирателей. Всевозможные акции, встречи с населением и, конечно, предвыборные обещания. Их озвучили 6 кандидатов. Вот они представлены на стенде. Но граф в бюллетене 7. Можно поставить и галочку «Против всех».

Активно голосуют петропавловцы на 595 участке в областном центре творчества детей и юношества. Традиционно первыми сюда приходят люди старшего поколения. За первые три часа работы пункта свой бюллетень в урну опустили 15% прикреплённого населения. Большой наплыв ожидают после обеда. В это время приходит молодёжь.

КАНАТ САДУАКАС, председатель избирательной комиссии №595:

— На нашем 595 участке всего избирателей 1352. Среди них 1 ветеран,

15 тружеников тыла, 9 человек голосуют впервые. Людей с ограниченными возможностями — 4. Для них подготовлено специальное место, где подготовлена аудио- и видеоинформация о кандидатах, с которой они могут ознакомиться. И есть специальная кабина для людей с ограниченными возможностями, пандус, лифт, всё работает.

Оставить свой голос пришёл и аким области Кумар Аксакалов. Он отмечает, в день выборов каждому североказахстанцу важно проявить политическую грамотность, гражданскую сознательность и проголосовать.



КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Каждый из нас мечтает жить в свободном, экономически сильном государстве, а это возможно только при активном участии в построении этого государства через активное участие в выборном процессе. Сегодня мы выбираем Президента, через некоторое время будут выборы в Парламент и маслихаты. Мы уже 2 года проводим выборы сельских акимов, через год будут выборы акимов районов. Во всех этих процессах нужно, чтобы люди не сидели, а активно участвовали. Тогда то, о чём мы сегодня мечтаем, наступит намного раньше.

Из новшеств — проголосовать могут и граждане без прописки. В Петропавловске работает 5 избирательных участков, где смогут на день оформить временную прописку, чтобы гражданин смог отдать голос за своего кандидата. После в этот же день человека выпишут.