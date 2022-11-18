В областной библиотеке им.С.Муканова провели итоговую конференцию, посвященную Ахмету Байтурсынову

В 2022 году в календарь памятных дат ЮНЕСКО было включено 150-летие выдающегося казахского поэта, государственного деятеля Ахмета Байтурсынова. На протяжении всего года казахстанцы изучали научное наследие, произведения и крылатые слова великого казахского ученого-литературоведа. Всё это возглавляла традиционная республиканская акция «Одна страна — одна книга».

АСЕЛЬ ШАЙХИСЛЯМОВА, библиотекарь отдела читательского зала областной библиотеки им.С.Муканова

— Мы выезжали в колледжи, школы, проводили онлайн -мероприятия. В конце года мы собрали итоговую конференцию, где участвуют школьники, учителя, преподаватели военного института, университета, школ, где мы подытожим, что мы проводили и рассказывали.

Крылатые слова, искусные переводы, примеры мужества из жизни просветителя. Всё это вдохновляет молодое поколение на новые идеи и свершения. Учащийся средней школы №9, которая носит имя Ахмета Байтурсынова, сегодня прочёл стихотворение поэта о дружбе «Достыма хат».

Чингиз Кожин — начинающий поэт. Юноша горд, что родился в Казахстане, на земле таких великих просветителей. Пока пишет стихи на русском языке. Но вдохновлён творчеством Байтурсынова и мечтает написать стихотворение об алашординцах на родном языке.

ЧИНГИЗ КОЖИН,учащийся средней школы №9 им.А.Байтурсынова

— Я написал 3 произведения, они связаны с природой страны. Я думаю, меня подвигли мои корни. У меня бабушка писала стихи. Я считаю, что подобные мероприятия дают молодежи узнавать о наших предках, о том, как они добивались нынешнего положения Казахстана, о том, как они хотели показать в литературе, что такое Казахстан.

Приглашенные преподаватели рассказали молодежи о достижениях Айхмета Байтурсынова, его значимой роли в государственной деятельности. Также для присутствующих подготовили книжную выставку о жизни и творчестве выдающегося просветителя.