Свыше 500 студентов колледжей осенью прошли производственную практику

Семинар-практикум прошёл в СК для мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин. Именно они в колледжах готовят будущих специалистов в промышленной сфере, строительстве и в сельском хозяйстве. Здесь очень важно сотрудничество колледжей и предприятий. Для тех, кто будет работать руками, практика — самое главное. В СК 10 колледжей и без малого 250 предприятий заключили договор о практике на производстве. Осенью её прошли 525 студентов, почти половина на оплачиваемых местах. Но, главное здесь знания, заключили участники семинара.

РОЗА САРКЕНОВА, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Наши преподаватели были на производстве, смотрели, как работают современные технологии. Здесь в колледже проводились 2 сессии. Преподавателей погрузили в работу по диагностике машины, как неисправности устранить. Давали мастер-класс.

ТИМУР БЕКЕЕВ, директор Палаты предпринимателей СКО:

— У нас есть пул вакансий. Ежегодно мы проводим опрос. В этом году мы опросили 1700 работодателей, которые нуждаются в трактористах, поварах и т.д. Сегодня работодатели заинтересованы в хороших специалистах. Предприятию нужны специалисты с высоким уровнем образования.