Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре?

В декабре 2022-го у казахстанцев количество праздничных дней сократилось. Всего будет 10 выходных. 1 декабря теперь считается рабочим. День Независимости с этого года отмечается только 16 декабря. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 3 дня — 16, 17 и 18 декабря, последние приходятся на субботу и воскресенье. При шестидневной — 2 дня, это 16 и 18 декабря. Новый год в этом году выпадает на субботу 31 декабря и воскресенье 1 января. Оба дня казахстанцы не работают.