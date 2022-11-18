Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев встретился с североказахстанцами

В северный регион с рабочей поездкой приехал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев. Первым делом он встретился с населением области, чтобы ответить на вопросы и рассказать о последних достижениях и планах ведомства.

ДАУРЕН АБАЕВ, министр культуры и спорта РК:

— Утвержден план-график развития спортивной инфраструктуры, включающий строительство 113 новых и реконструкцию и модернизацию 21 действующих крупных спортивных объектов. В рамках данного плана ведется строительство ФОК в сёлах Саумалколь, Пресновка, Новоишимское, Явленка. Мы постепенно отходим, отказываемся от практики строительства ФОК за десятки миллиардов тенге. Гораздо эффективнее строить модульные спортивные объекты, они в десятки раз дешевле, легче и быстрее возводятся.



По словам Даурена Абаева, в министерстве культуры и спорта стараются помочь не только тем, кто неравнодушен к физической активности, но людям, выражающим себя с помощью слова. Поэтам, писателям, отечественным авторам литературы для детей. Для них в этом году утвердили национальную литературную премию «Айбоз».

ДАУРЕН АБАЕВ, министр культуры и спорта РК:

— По семи номинациям она будет вручаться. Главный приз в каждом номинации 5 млн тг. Это лучшая проза, лучшая поэзия, лучшая драматургия, лучший перевод, лучшая литература для детей и лучший комикс. Почему, условно говоря, мы выбрали комикс, потому что они создают собственных героев. Сейчас в РК их не так много, не так развито это направление. Благодаря таким премиям мы хотим развивать комиксы, чтобы дети приобщались к чтению.

Даурен Абаев подробно остановился на развитии туризма в Северо-Казахстанской области. Министр назвал северный край очень живописным и привлекательным для гостей из других регионов и стран.

ДАУРЕН АБАЕВ, министр культуры и спорта РК:

— Только в вашем регионе имеются 16 особо охраняемых природных объектов. В том числе Шалкарское и Арыкбалыкское региональные отделения государственного национального природного парка «Кокшетау». Туристскими организациями разработаны 35 экскурсионных маршрутов и троп познавательного, оздоровительного и экологического характера. В текущем году в вашем регионе в сфере туризма реализуются 10 инвестиционных проектов на общую сумму 2,2 млрд тг.

В области продолжается развитие Имантау-Шалкарской курортной зоны. Депутат городского маслихата Владимир Витченко попросил у министра поддержки в улучшении инфраструктуры «жемчужины» области. Даурен Абаев объяснил, что даже самый простой ремонт дороги на территории курорта нельзя сделать без соответствующих согласований.

ДАУРЕН АБАЕВ, министр культуры и спорта РК:

— Если очень просто говорить, если это находится на территории национального парка, то он находится в ведении министерства экологии. Это очень большие ограничения по строительству, развитию инфраструктуры. Мы понимаем, что туристы будут ехать и лучше все это привести в цивилизованный вид. Эту работу мы ведем.

Ещё один вопрос из зала — будут ли повышать зарплату работникам культурной и спортивной сфер.

ЗАКИРЖАН МАМЛЮТОВ, журналист:

— Год — полтора тому назад акимам районов, чиновникам высшего звена подняли зарплату сразу на 300%. У большинства из них она 800-900 тысяч. Я не сколько не умаляю их заслуг, они все трудятся на наше общее благо. Но, ребятам, присутствующим здесь, зарплату поднимают на 15% . И то это к окладу.

ДАУРЕН АБАЕВ, министр культуры и спорта РК:

— Стань олимпийским чемпионом — получи 250 тысяч долларов одномоментно. И ты будешь, когда выйдешь на пенсию, с 30 с чем-то лет до конца жизни обеспечен 100 МРП. Это 300 тысяч, но для этого ты должен с утра до вечера заниматься этим. Это сложно. Но есть люди, которые не достигли этих высот. Кому из них мы должны платить? Культура тоже самое. Художник может продавать картины, никто же не запрещает. Певцы могут спокойно собирать стадионы, залы, продавать билеты

Непонятно только, что делать музейным работникам, например. Опытные сотрудники получают за свой труд 110 тысяч тенге. Молодые специалисты — 70 тысяч.