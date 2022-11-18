Лучшего молодого педагога выбирали в СКО

«Талантливый учитель — одарённым детям». В СК прошёл областной этап конкурса среди молодых учителей. На начальном этапе участие в нём приняли 80 человек во всех районах и Петропавловске. На областной вышли 30 сильнейших педагогов, психологов и вожатых. Их возраст не больше 35, а стаж не превышает 5 лет. Но этот конкурс намного больше, чем просто состязание, отмечают собравшиеся.

АЙСУЛУ САРСЕМБЕКОВА, председатель жюри:

— Сегодняшняя олимпиада — диалог между опытными и молодыми педагогами, где проявляется взаимосвязь поколений, обмен опытом. Это «инкубатор» инновационных педагогических идей. Для молодых педагогов это будет разработка инновационных проектов. Мы за то, чтобы дать возможность молодым педагогам реализовать себя.

Конкурс состоит из двух этапов. Визитная карточка, где нужно представить себя. Здесь оценивают грамотную речь, умение преподнести себя и завоевать симпатию собравшихся. Креатив приветствуется, как и во втором этапе, где конкурсанты представляют свои инновационные идеи. Интерес вызвала разработка Досжана Нуркожи. Молодой педагог трудится в школе только год, но уже нашёл способ увлечь учеников в свой предмет.

ДОСЖАН НУРКОЖА, учитель истории школы-лицея «Парасат»:

— На уроках истории мы часто приходим к дебатам. Так ребята учатся отстаивать свою точку зрения, доносить мысль. И чтобы это сделать, нужно хорошо знать материал, ориентироваться в хронологии исторических событиях. Дебаты отлично их мотивируют изучать предмет.

Интересных идей на конкурсе было много. По итогу выберут трёх лучших участников, которые будут защищать честь области на республиканском этапе. Он пройдёт в январе следующего года.